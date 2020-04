Primo maggio, da Marsala un concerto online

Un concerto-recital on line per il Primo Maggio con cantanti e attori che si esibiranno sul tema della "violenza di genere". E' il "Palma Vitae OnMusic" organizzato dall'associazione Palma Vitae, presieduta da Giusy Agueli, per far sentire, soprattutto in questo periodo di isolamento in casa, la propria voce a sostegno delle donne vittime di violenza.

Ad esibirsi in rete, sulla piattaforma zoom, domani, per circa due ore, a partire dalle 17.30, saranno Lello Analfino, Debora Messina, Daria Biancardi, Giovanni Carta, le Sorelle Prestigiacomo, Giovanna Criscuolo, Marcello Mazzarella, Lidia Schillaci, Donatella Finocchiaro e coordinatrice artistica dell'iniziativa, l'attrice e regista marsalese Luana Rondinelli.

"Palma Vitae - spiega la presidente Giusy Agueli - è un'associazione di volontariato a sostegno delle donne contro la violenza di genere presente sul territorio di Trapani da circa sei anni. Si occupa di promuovere attività di sensibilizzazione e promozione sociale per una cultura del rispetto e del valore della donna e gestisce uno sportello d'ascolto per le donne vittime di violenza, lavorando in rete con i servizi sociali, le forze dell'ordine e i centri antiviolenza. In questo periodo di emergenza per il coronavirus abbiamo cercato una modalità alternativa per continuare a stare vicino alle donne, con un progetto di attività online, all'interno del quale viene promosso quotidianamente il numero 1522 per le richieste d'aiuto e una linea telefonica privata dell'associazione per sostegno e colloqui psicologici".

