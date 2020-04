Ente Luglio musicale, stanziati 150 mila euro

Boccata d'ossigeno per l'Ente Luglio Musicale Trapanese. Il teatro di tradizione, infatti, potrà contare su uno stanziamento di 150 mila euro grazie ad una norma della Finanziaria approvata all'unanimità dalla Commmissione bilancio dell'Ars.

L'annuncio arriva dalla deputata Eleonora Lo Curto che ha commentato: «L'Ente potrà così continuare a produrre e realizzare spettacoli con una dotazione finanziaria certa e pari al 75% dello stanziamento che nel 2018 è stato approvato nella legge di stabilità grazie ad un mio emendamento».

«In un momento di grande crisi per il settore - sottolinea Lo Curto - lo stanziamento odierno è un bel segnale che fa pensare alla fase in cui si potrà godere degli spettacoli e della musica. Il Luglio Musicale Trapanese potrà così programmare una stagione di livello per il pubblico e i turisti».

