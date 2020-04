Trapani, l'Europeade sarà rinviata al 2021

Tutto rimandato e spostato di un anno. Questa è la prospettiva per Europeade che coinvolge anche Trapani, che avrebbe dovuto ospitare il grande evento nel 2021. È stato ufficializzato, infatti, l'annullamento della Europeade 2020 a Klaipeda, in Lituania, e questo apre a nuove prospettive anche per l'edizione 2021.

«Il Comitato Internazionale Europeade e la città di Klaipeda hanno deciso di annullare l'Europeade previsto ad agosto a causa della situazione della pandemia del coronavirus. La decisione - afferma l'amministratore Marcel Andreß - non è stata facile. È stata analizzata e approfondita, sulla base delle raccomandazioni delle autorità sanitarie nazionali e internazionali e delle norme locali in Lituania». Un annuncio quasi scontato quello degli organizzatori.

