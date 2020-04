Didattica a distanza: a Trapani i corsi di danza e canto si fanno on line

La voglia di imparare a ballare, recitare e cantare non si ferma. Nei giorni di isolamento a casa per l'emergenza coronavirus la scuola di musical «The Academy», diretta da Manuela Noce e Maria Cristina Lucido, ha avviato i suoi corsi di didattica on line. In questo modo gli allievi, di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, potranno seguire le lezioni direttamente dalle proprie abitazioni collegandosi via web con le loro insegnanti.

«Non vogliamo assolutamente - sottolinea la vicepresidente di “The Academy” Maria Cristina Lucido - sostituire la didattica dal vivo con questa nuova modalità, poiché le arti performative vivono del confronto diretto tra pubblico e spettatore, tra allievi ed insegnanti: sono fatte di corpo, voce e relazioni. Oggi però questo è l'unico modo che abbiamo a disposizione per stare vicino ai nostri allievi incoraggiandoli a continuare i loro studi. La musica, il teatro e la danza sanno essere degli ottimi compagni nelle nostre giornate e oggi più che mai, anche se confinate tra le mura domestiche, possono svolgere la loro funzione sociale ed educativa, oltre che artistica».

Le lezioni si svolgono settimanalmente e comprendono la pratica del canto con la maestra Manuela Noce, della danza moderna e recitazione con Maria Cristina Lucido, del tip tap con Miranda Westrook e della danza orientale con Serena Manuguerra.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

