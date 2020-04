Il coronavirus non ferma l'Europeade a Trapani, indetto concorso per il logo

Nonostante il coronavirus non si ferma la macchina organizzativa dell'Europeade che si svolgerà a Trapani dal 14 al 18 luglio 2021. L'Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico perché intende acquisire le proposte progettuali concernenti l'ideazione e la progettazione grafica di un logo identificativo da utilizzare quale simbolo distintivo dell'evento.

Europeade è l'incontro annuale indipendente di persone coinvolte nella danza e nella musica folkloristica e provenienti da tutta Europa che nel 2021 verrà ospitato a Trapani. Durante l'Europeade si incontrano ogni anno per una settimana, in estate, spesso in una nuova città in Europa, dove i vecchi partecipanti si uniscono ai nuovi gruppi.

L'avviso è finalizzato alla ideazione, progettazione e realizzazione di un logo identificativo che potrà essere utilizzato per contraddistinguere tutta il materiale pubblicitario, cartaceo e digitale, per la promozione dell'evento “Europeade 2021”, al fine di sviluppare una linea grafica coordinata che dovrà contrassegnare tutta la comunicazione legata alle esigenze della manifestazione.

Il logo costituirà l'immagine guida dell'evento, sarà inserito in tutti i materiali di comunicazione e dovrà esprimere e sintetizzare i valori dell'iniziativa. La partecipazione è aperta a tutti gli studenti, grafici, designer, architetti, laureati/diplomati presso scuole di formazione post-diploma o di livello universitario di belle arti, grafica, design o comunicazione pubblica di Trapani e provincia.

