Trapani, una Settimana Santa inedita fra dirette facebook e tv

Trapani si prepara a celebrare la Settimana Santa. Annullata la Processione dei Misteri in ottemperanza alle misure imposte per il contenimento epidemiologico da Coronavirus in atto, l'Unione Maestranze e la Diocesi, comunicano le proprie iniziative della Settimana Santa, come corale abbraccio di fede cittadino.

La Pasqua 2020 è proposta in modo inedito, ma la Settimana Santa si annuncia comunque intensa, il vescovo Pietro Maria Fragnelli, suggerisce la riscoperta della dimensione domestica della fede e l'ufficio liturgico diocesano, ha predisposto il sussidio per la preghiera intima nelle case, che diverrà corale, grazie alle celebrazioni del Vescovo trasmesse in diretta dalle Tv locali.

Per offrire ai fedeli l'opportunità di rivivere l'intensità della Processione del Venerdì Santo, Tgs, il 10 aprile, dalle 14,20, proporrà la replica della Processione dei Misteri 2019, commentata da Salvo La Rosa.

