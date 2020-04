Erice, per i bambini uova in legno da decorare

Quando la creatività regala bei momenti di distrazione per grandi e piccini. La ceramista Leda Amico ha realizzato dei kit di uova in legno da decorare che saranno donati a tutti i bambini di Erice. Sarà un modo per permettere ai bimbi del borgo medievale, a casa in queste settimane di emergenza coronavirus, di cimentarsi con una attività artistica, stando per un po' lontani da tv, videogiochi, smartphone e computer.

Ma “Ledacrea”, questo il nome d'arte della giovane artigiana ericina, ha pensato anche alle mamme. Nel sacchettino che ha preparato curando ogni minimo dettaglio, Leda Amico ha infatti messo degli orecchini in gomma più un kit per poterne realizzare un altro paio. Insomma, si potrà passare qualche ora in famiglia all'insegna della creatività. “In un momento così difficile che ci costringe a stare a casa - ha sottolineato Leda Amico - concedersi delle piccole distrazioni è importante: c è chi legge, chi suona, cuce o cucina. Il mio passatempo preferito è creare con tutti i mezzi che ho a mia disposizione, come tappi, fili, colorati, carta, cartoncini, stoffe, tele e quant'altro. In questi giorni ho pensato tanto ai bimbi di Erice. Qui i bambini sono abituati a scorrazzare tranquilli per le viuzze del paese. Ma per adesso sono costretti a stare a casa. Non è facile tenere a bada dei bambini abituati a così tanta libertà".

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE