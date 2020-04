Marsala, al via le visite virtuali al museo archeologico

Una nuova iniziativa per consentire alla maggior parte dei marsalesi e non di effettuare una visita al Parco e al Museo archeologico del Baglio Anselmi attraverso il suo sito internet. La novità è stata avviata dal direttore del Parco Archeologico Lilibeo-Marsala, Enrico Caruso.

“Abbiamo immaginato di rendere disponibile una visita del Parco - dice il Direttore Caruso - attraverso il suo sito internet a tutti coloro che restano in casa per aiutare la campagna di prevenzione del contagio del “Covid-19” e per il comune impegno contro il diffondersi del virus”.

La campagna social viene lanciata con l'obiettivo di tenere compagnia alle persone chiuse in casa che volessero rivedere, anche se solo con l'aiuto di immagini, i numerosi reperti storico-archeologici che sono quelli custoditi all'interno del Museo, nonché delle strutture archeologiche che sono contenute nel Parco e dislocate a Marsala.

“L'approccio al contesto storico-artistico e archeologico del Parco, del Museo e dei suoi contenuti, sarà l'occasione per addentrarsi a piccoli passi nella storia dell'antica capitale dell'Eparchia punica in attesa di tornare quanto prima ad accedere nuovamente e fisicamente nelle strutture al momento chiuse. Facendolo con un bagaglio di informazioni sulla storia della propria città acquisito con questo programma che consentirà di vivere Parco e Museo con una migliore conoscenza e, soprattutto, maggiore consapevolezza”.

Il nome della campagna sarà anche l'hashtag "io restoacasa.parcolilibeo". Sui profili social del Parco, saranno pubblicate foto e video, nonché storie dedicate ai capolavori custoditi nell'area archeologica e nel Museo.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE