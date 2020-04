Trapani, sospesa la festa di San Francesco di Paola: domani preghiera su Facebook

Domani ricorre la memoria liturgica di San Francesco di Paola, il santo eremita co-patrono della città di Trapani. La festa che si tiene due domeniche dopo Pasqua, preceduta dalla “scinnuta” e conclusa con “l’acchianata” del simulacro del Santo, è stata sospesa in ottemperanza alle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza sanitaria in corso. Per vivere ugualmente con intensità interiore la memoria del Santo calabrese, il rettore della chiesa del Santo don Alessandro Damiano domani alle 19, reciterà il Santo Rosario in diretta Facebook nel gruppo “Diocesi di Trapani noi compagni di viaggio”.

“Mi conforta essere consapevole che la chiusura delle chiese non significhi chiusura della Chiesa. È in questo spirito che nella memoria liturgica di San Francesco di Paola, dalla chiesa a lui dedicata pregheremo con le litanie del Santo e con le sue parole che ai suoi frati diceva ‘vivete in tal modo da ricevere la benedizione del Signore e la pace del Dio nostro Padre sia sempre con voi’.

