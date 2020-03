Trapani capitale della cultura, ecco il dossier per la candidatura

Nonostante il grave momento di crisi, non si ferma la corsa di Trapani per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Il Comune ha approvato il dossier per la candidatura, curato da Ignazia Bartholini e, per ora, ovviamente rimane top secret.

L'iniziativa “Capitale italiana della cultura” è volta a sostenere, incoraggiare e valorizzare la autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della cultura per la coesione sociale, l'integrazione senza conflitti, la conservazione delle identità, la creatività, l'innovazione, la crescita e infine lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo. Negli anni precedenti il titolo è stato assegnato a Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena nel 2015, Mantova nel 2016, Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

