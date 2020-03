Trapani, boom di ascolti per l'ultimo lavoro di Lele Adragna

Un nuovo cantante trapanese è pronto a spiccare il volo. Si tratta del ventiduenne Lele Adragna che si può definire “il cantautore del cuore e dell’anima” e il cui ultimo lavoro dal titolo “Come una nuvola” è stato inciso a fine febbraio, in collaborazione con il collega Gabriel e la produzione di Peppe Peralta.

Il nuovo motivo, disponibile in tutte le piattaforme digitali, comincia con il ritornello "L'amore che provo io per te è qualcosa che non è per me, la luce del mondo eri tu come una nuvola lassù". Una canzone scritta guardando il cielo che Lele definisce “molto delicata, dedicata alle persone che sono andate via come la nonna e che non si stancheranno mai di stare su una nuvola a guardarci”. Un pezzo musicale che in pochi giorni già registra più di 6000 ascolti. Lele, diminutivo di Emanuele, suona la tromba nella banda “Città di Trapani”, si definisce un cantautore pop e ha già al suo attivo altri due singoli. Il primo è stato registrato nell’ottobre del 2019 ed ha per titolo “Le Distanze” il cui tema indica che “anche se si è lontani, si può stare vicini col cuore”.

Il pezzo conta 23164 click in streaming sulla piattaforma Spotify. Il secondo, uscito a novembre 2019, è “Scegli Te” con il messaggio che “bisogna scegliere prima sé stessi e poi altre persone” (64326 click). A breve Lele Adragna pubblicherà sul suo canale YouTube il primo videoclip “molto riflessivo”. “Sto cercando di farmi conoscere e apprezzare. Sogno tanto di far bene”.

