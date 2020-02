La targa del sindaco per nonna Giuseppa: a Castellammare la festa per i 100 anni

Cinque figli, 6 nipoti e 8 pronipoti: famiglia nutrita quella che si stringe attorno a nonna Giuseppa Giaimo che ha compiuto il suo secolo di vita. L'anziana è lucidissima ed ancora molto attiva nonostante l'età molto avanzata.

A casa sua a Castellammare del Golfo anche una delegazione dell'amministrazione comunale per consegnarle una targa.

Nata il 21 febbraio del 1920, Giuseppa Giamo è vedova di Andrea Evola dal lontanissimo 1963: ha avuto 5 figli, tre femmine e due maschi, questi ultimi entrambi deceduti. Perfettamente lucida e contenta per il traguardo, Giuseppe Giaimo ha festeggiato il suo secolo di vita con amici e parenti attorniata dall'affetto delle figlie, Pina, Angela e Sara. «Ricorda ancora il difficile periodo della guerra, la lontananza del marito, la fame e le privazioni. Ma questo - ha detto il sindaco Nicola Rizzo - non le ha affatto tolto il sorriso nonostante la vita l'abbia messa di fronte a tante dure prove come la scomparsa dei figli. È un esempio per tutti».

L'articolo nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

