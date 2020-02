Misteri di Trapani, ecco l'itinerario

L'Unione Maestranze ha ufficializzato l'itinerario dell'attesa processione del venerdì santo. Tre step ideali, esalteranno al massimo il corteo sacro e la città, spiega l'architetto Giovanni D'Aleo, vicepresidente dell'Unione Maestranze, macchina organizzatrice dell'evento.

Alle 14 di venerdì 10 aprile, dalla chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, usciranno nell'omonima piazza i Sacri Gruppi dei Misteri e sarà l'avvio della Processione che si chiuderà nella stessa piazza, alle 14 di sabato 11 aprile. Questo, di seguito, l'itinerario: via Generale Giglio, Corso Vittorio Emanuele, via Torrearsa, via delle Arti, via Barone Sieri Pepoli, piazza Cuba, via Buscaino, via Sant'Elisabetta, Corso Italia, via XXX Gennaio, via Osorio, via Spalti, Piazza Vittorio Emanuele, via Giovan Battista Fardella percorsa sino all'altezza dell'incrocio con la via Marsala, giro per via Fardella lato nord, Sosta all'altezza di via Messina, smontaggio Bande e Processioni.

