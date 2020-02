Carnevale ad Alcamo, sfilate in piazza Repubblica

Sono a buon punto, i lavori per ultimare i sei carri allegorici che sfileranno in piazza della Repubblica, ad Alcamo, sabato 22, domenica 23 e martedì 25 febbraio per la sesta edizione del Carnevale Alcamese, organizzato dall'omonima associazione.

Una delle principali novità di questa sesta edizione è che le sfilate si svolgeranno soltanto in quest'area del centro storico e non, invece, anche lungo il corso VI Aprile né in piazza Ciullo né in via Mazzini.

Le maestranze sono composte da circa 700 persone tra artigiani, creativi, gente di buona volontà, a cominciare dal maestro cartapestaio Alex Portuesi, che è il direttore artistico della manifestazione e che tiene ad evidenziarne il valore anche in tema di rispetto dell'ambiente, perché i materiali utilizzati per creare i carri sono riciclabili: soprattutto carta di giornali, cartone e plastica.

