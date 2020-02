A Marsala la festa si fa grande in attesa del Carnevale

Fervono, in maniera sempre più frenetica, i lavori per la preparazione del Carnevale 2020 a Marsala. Dopo l'esperienza dello scorso anno il Carnevale con le sue «trovate» è cresciuto tanto che per la prima volta quest'anno i Marsalesi potranno assistere ad una sfilata di sei carri allegorici.

Non sono tanti, ma alla luce di quanti erano in passato, è decisamente un passo avanti. I carri sono passati dall'unico carro di carnevale del 2017 del singolo «Garibaldi» ai sei di quest'anno che saranno proposti dal 23 al 25 febbraio.

L'Amministrazione comunale, oltre a farsi carico dell'organizzazione, contribuirà alle spese dei partecipanti nelle forme e nei limiti previsti nell'Avviso.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE