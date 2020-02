A Favignana l’ottava edizione del “Festivalflorio”

Si svolgerà dal 14 al 21 giugno l’ottava edizione del “Festivalflorio” di Favignana, rassegna d’arte di maggior rilievo dell’estate siciliana sotto la direzione artistica di Giuseppe Scorzelli. Un calendario realizzato quest’anno sotto il segno del gemellaggio italo-tedesco.

“Vivo e lavoro da quasi 4 anni in Germania – afferma Scorzelli – e qui ho avuto la possibilità di conoscere da vicino molti artisti tedeschi, alcuni dei quali hanno le caratteristiche per essere attraenti per un pubblico italiano”.

In programma tra l’ex Stabilimento Florio, I Pretti Resort e Palazzo Florio le performance di jazz del Kitty Hoff Trio, del Duo Plano/Del Negro. Poi Ida Pelliccioli e una rassegna di cinema muto; il Quartetto Michelangelo; il concerto d’opera La Bohème ; Lydia Maria Bader ; il Premio Favignana e Mariella Nava. In conclusione il concerto dei Trami Duo. Il Festivalflorio, presentato alla BIT di Milano, avrà un’appendice internazionale a Francoforte con una presentazione agli imprenditori tedeschi il 5 marzo, presso la sede del Consolato Italiano. In programma anche quest’anno un corso di cucina siciliana che vedrà protagonista Maria Guccione in collaborazione con l’Associazione Cucina Siciliana e Firriato Winery.

© Riproduzione riservata