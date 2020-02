Calandra&Calandra, girato a Paceco il nuovo videoclip

Una romantica serenata siciliana, un inno all'amore, più forte di qualsiasi ostacolo: è il nuovo videoclip dei Calandra & Calandra «NunViu L'ura» per festeggiare i dieci anni di carriera del duo dei fratelli Calandra. Una favola del 2020 con trama e finale propri del romanticismo: l'attesa di una vita di due giovani che, ostacolati per il ceto sociale diverso, in un'ambientazione siciliana degli anni ‘50, si ameranno fino alla fine dei loro giorni.

Nel cast l'attore Lollo Franco, l'attrice Rori Quattrocchi, Alfredo Gilè la bellissima modella Giusy Marasà, Chistian Pirrone, Giulia Calandra i musicisti Giancarlo Renzi e Davide Alfano e diversi attori e comparse siciliane. Il videoclip è prodotto da Ottica Focus di Calogero Corbo e dal siculo-americano Fortunato Fred Nicotra, in collaborazione con l'associazione musicale e culturale «Sicilia In».

La location scelta, villa Immacolatella, a Paceco, immerge nel passato facendo rivivere in maniera nostalgica la bellezza di una terra spesso bistrattata ma ricca di cultura e tradizioni. Nel videoclip la poesia «Soccu è L'amuri» di Don Liborio Palmeri , la voce narrante è di Lollo Franco, la regia di Baldo Messina.

