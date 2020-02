Alcamo, nella villa un nuovo gioco per i bimbi

In tre giorni, è stato montato al centro della villa comunale in piazza della Repubblica ad Alcamo, dagli operai della ditta Di Giorgi alla quale il Comune ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico e di pertinenza degli edifici scolastici. Ieri mattina è stato inaugurato, con la solenne benedizione impartita dall'arciprete della chiesa Madre monsignor Aldo Giordano.

È il piccolo castello-gioco medievale in legno, la nuova struttura ludica per bambini, che l'amministrazione del sindaco Domenico Surdi ha appena fatto realizzare, dotandola di una pavimentazione antitrauma in sabbia battuta e, attorno, anche nuove piante.

Il nuovo castello-gioco già ieri mattina è stato preso allegramente d'assalto da tanti bambini, accompagnati dalle rispettive famiglie.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE