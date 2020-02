Marsala, parco archeologico in abbandono: pochi fondi a disposizione

Dura presa di posizione del responsabile della Cisl di Marsala, Antonio Chirco, circa le condizioni generali del Parco Archeologico di Lilibeo. In una nota Chirco scrive espressamente: «E' triste rilevare lo stato di abbandono in cui versa il vicino Parco Archeologico di Marsala: superata l'imponente palizzata di ferro posta a protezione di quel sito, il visitatore, si incammina sul lato destro e punta verso le antiche dimore per ammirare la preziosità dei mosaici policromi come quelli della «Villa Romana» e di tanti altri manufatti.

Oltre le passerelle in legno, già logore e da sostituire, si nota lo spesso strato di polvere che , rende opaco, privo di brillantezza e deturpa ciò che fu un meraviglioso scenario di caccia».

E' l'espressa denuncia di Antonio Chirco relativa al Parco Archeologico di Lilibeo. «Giunge gradita la notizia - sottolinea per altro Chirco - del finanziamento di un milione di euro per la riqualificazione di tutta l'area di Porta Nuova o Piazza della Vittoria e farne ancora una volta un sito particolarmente interessante per la visuale verso Capo Boeo, il mare e le Isole Egadi. Non è però uno spettacolo gradevole lo stato in cui si trova il Parco, senza una adeguata pulizia. E' opportuno rilanciare l'economia cittadina, con la creazione di posti di lavori concreti, ma senza dimenticare quei beni immateriali, come quelli culturali che sono risorse specifiche del nostro territorio».

