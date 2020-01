Carnevale di Petrosino, il Comune è al lavoro

L'amministrazione del sindaco Giacalone non lascia nulla di intentato per rendere sempre più appetibile le manifestazioni di Carnevale. Con lo scopo di attirare, da tutta la provincia e oltre, il maggior numero di persone. Il Comune, infatti, ha pubblicato due avvisi per la partecipazione dei gruppi mascherati e la promozione degli itinerari turistici ed enogastronomici.

Le domande dovranno essere presentate, rispettivamente, entro il 31 gennaio e il 7 febbraio. I gruppi mascherati avranno come scopo quello di «valorizzare la sfilata dei carri allegorici». E in ciò l'amministrazione comunale intende coinvolgere «scuole, associazioni, enti, comitati, gruppi spontanei senza fini di lucro», lasciando alla libera iniziativa dei partecipanti la scelta del tema.

I gruppi in maschera dovranno essere composti da almeno 15 elementi. L'amministrazione «potrà valutare l'opportunità di assegnare un contributo per le spese». Con gli itinerari turistici ed enogastronomici, invece, si intende «promuovere la tradizione culturale alimentare e rafforzare i legami dei prodotti alimentari con il territorio».

