Castelvetrano, necropoli dimenticata da valorizzare

«Salviamo quel sito “fiabesco” dell'età del bronzo prima che sia troppo tardi» Questo l'appello lanciato dal docente universitario Francesco Torre, geoarcheologo, presidente di Sicilia Antica, dopo la sua visita a Castelvetrano.

Il Professore, che ha partecipato a campagne di scavi in tutto il mondo, è stato invitato dal gruppo FAI di Castelvetrano, presieduto da Graziella Zizzo, a visitare, accompagnato dallo studioso e fotografo Enzo Napoli, da Roberto Giacalone e dall'Assessore Manuela Cappadonna in rappresentanza dell'Amministrazione, un sito preistorico nei pressi di Castelvetrano che comprendeva un villaggio ed una necropoli con numerosissime tombe di differenti forme che, per il loro particolare orientamento potrebbero avere, secondo il professore, un significato astronomico legato al sole o alla luna.

