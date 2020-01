Processione dei Misteri a Trapani, prima «scinnuta» il 28 febbraio

Processione dei Misteri 2020, entra nel vivo l'organizzazione. Ed è pure in fase di definizione in questi giorni, il calendario delle Scinnute, che potrebbe già essere pronto fra due settimane, la Prima Scinnuta si svolgerà infatti, il 28 febbraio.

L'Unione Maestranze, macchina organizzatrice della processione più sentita in città e fra le più antiche in Italia, ha intensificato i lavori per l'organizzazione della prossima Processione dei Misteri, che si svolgerà il 10 e l'11 aprile 2020.

Questa la dichiarazione del Presidente dell'Unione Maestranze, Giuseppe Lantillo: "In realtà i lavori e gli incontri finalizzati alla preparazione della processione, non si sono mai fermati. Finite le festività natalizie, molti gruppi hanno iniziato la tradizionale raccolta degli oboli, allo scopo di sostenere al meglio le spese processionali e a tal proposito l'Unione, invita i cittadini a diffidare dai falsi consoli e a elargire il contributo solo a persone qualificate. Abbiamo già incontrato le autorità civili e religiose - conclude Giuseppe Lantillo- per programmare la Settimana Santa 2020, ed è in fase di ultimazione il calendario delle Scinnute, primo passo concreto verso i riti della Settimana Santa".

