Nuovi lavori a Mozia, avviato il restauro dei monumenti archeologici

Al via i nuovi lavori sull'isola di Mozia. Mentre sono ancora in atto gli scavi avviati dal compianto assessore regionale Sebastiano Tusa, si avvia una nuova fase di lavori di restauro dei monumenti archeologici.

È stato stipulato il contratto tra la soprintendenza per i Beni culturali di Trapani e la ditta aggiudicataria dei lavori, la Ar Arte e restauro, per un intervento di riqualificazione ambientale, di restauro archeologico e di valorizzazione dell'isola. I nuovi interventi sono stati finanziati dalla Regione con il Po Fesr 2014-2020 per un importo di un milione e 600 mila euro.

