Palazzo Lucatelli, da ospedale a luogo del degrado: diventerà un centro culturale

Palazzo Lucatelli presto potrebbe diventare un miniteatro. Lo storico palazzo trapanese si appresta a una trasformazione importante, grazie al progetto esecutivo dell'ente Luglio Musicale Trapanese.

La fumata bianca è arrivata dopo che la società Arcus, poi confluita in Ales, ha deliberato, in favore del Comune di Trapani, l'erogazione di un contributo a fondo perduto dell'importo di due milioni di euro per la messa in opera del progetto. Nel dettaglio si tratta della realizzazione di un Polo Culturale Polifunzionale che prevede una biblioteca, un auditorium da 200 posti, gli uffici del Luglio Musicale Trapanese, un angolo espositivo di argent e in futuro una zona di "Art Hotel".

L'articolo di Francesco Tarantino

