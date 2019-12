Festa al carcere "Cerulli di Trapani", torna il concerto di musica neo melodica

Aria di festa nel giorno di Santa Lucia per settanta detenuti della Casa Circondariale «Pietro Cerulli» di Trapani con l'energia e la spensieratezza della musica neo melodica. In vista delle festività natalizie è stato, infatti, organizzato per il sesto anno consecutivo da Lorenzo Rapetti e Piero Grammatico un concerto gratuito che ha visto sul palcoscenico l'esibizione degli artisti Mary e Salvo Pernice.

Un vortice di canzoni emozionanti ed allegre con la regia fonica del noto autore Piero Virgilio si è diffuso nel carcere diretto dalla dottoressa Teresa Monachino, coinvolgendo detenuti ed operatori in speciali momenti di gaiezza. Nel corso dell'evento si è tenuto un sorteggio che ha regalato parecchi doni ai reclusi dei reparti di media sicurezza, intitolati Mediterraneo e Adriatico (tutti i settori portano nomi di mari).

La performance festosa offerta da Mary e Salvo Pernice ha ricevuto grande apprezzamento dalla platea che si è lasciata andare a scroscianti applausi ed ovazioni.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

