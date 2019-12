Petrosino si prepara al Natale, ecco tutte le iniziative

Petrosino si prepara alle festivitià natalizia. Il tema scelto quest'anno dal C0mune è L’Albero della Pace”. Le iniziative avranno inizio domenica 8 dicembre, alle ore 19 , in piazza Maria Ss. delle Grazie, con la tradizionale cerimonia “Accendiamo le luci di Natale” e l’inaugurazione dell’Albero. Previsti una serie di appuntamenti per tutto il periodo natalizio fino al 5 gennaio, a seguito dell’avviso pubblicato nelle settimane scorse dal Comune.

La cerimonia inaugurale prevede le esibizioni della scuola di musica dell’associazione Diapason e della banda musicale composta dagli studenti dell’Istituto comprensivo Gesualdo Nosengo. A seguire si terrà il concerto musicale con la partecipazione della cantante Annamaria Modello. P

rima dell’accensione dell’Albero, a partire dalle ore 17 verranno inaugurati in viale Francesco De Vita i “Mercatini di Natale” a cura dell’Associazione “Arte e Fantasia”, mentre nella piazza Maria Ss. della Grazie ci sarà spazio anche per l’animazione per i bambini a cura dell’Associazione “Divertiamoci Insieme”.

Ecco le altre manifestazioni in programma:

sabato 14 dicembre (ore 20,30) al Centro Polivalente saggio di danza “A Natale puoi…” a cura dell’Associazione Estrella Latina;

venerdì 20 dicembre (ore 21) al Centro Polivalente Rappresentazione della nascita di Gesù a cura dell’Associazione Culturale Petros-Sinis;

sabato 21 dicembre (ore 16) al Centro Polivalente laboratori creativi “Decoriamo il Natale riciclando…” a cura dell’Associazione “Il Sorriso del Pinguino”;

domenica 22 e 29 dicembre (ore 20) nella Chiesa Maria Ss. delle Grazie concerto Gospel Christmas Time – VII edizione a cura dell’associaione culturale Sound & Voice;

sabato 4 gennaio (ore 21) al Centro Polivalente “Concerto di Natale” a cura dell’associazione Diapason;

domenica 5 gennaio (ore 20,30) al Centro Polivalente “Concerto di Natale in Beneficenza” organizzato da Giuseppe Modello.

