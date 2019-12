Una nuova luce sull'agorà di Selinunte, al via mostra con antichi reperti

Agora di Selinunte: è questa la tomba di Pammilo?Pammilo mitico fondatore dell'antica città greca sembra sia stato sepolto nel cento dell'agora di Selinunte, sulla piana di Manuzza dove per anni sono stati effettuati scavi per studiare la topografia dell'antica Selinunte.

L'agora costituiva il centro nevralgico e commerciale della città dove era situato sicuramente il quartiere residenziale e quello dei commercianti e delle botteghe. Avere rinvenuto questa struttura funeraria proprio al centro del cuore della città, ha fatto nascere negli studiosi il convincimento che questo edificio fosse stato dedicato alla memoria del mitico fondatore.

Ma naturalmente, nel corso degli scavi duranti oltre dieci anni, non è stata trovata solo la tomba del fondatore, ma sono state rinvenute le fondamenta di molte case e frammenti di oggetti di vita quotidiana che hanno permesso di ricostruire la vita degli abitanti della colonia greca. L'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling ha partecipato giovedì sera alla cerimonia di inaugurazione della mostra «Vivere l'agorà», negli spazi del Baglio Florio del Parco Archeologico di Selinunte. L'esposizione illustra i risultati degli scavi archeologici svolti nella zona dell'agorà tra il 1995 e 2007, condotti dall'Istituto Germanico di Roma, sotto la direzione di Dieter Mertens, in collaborazione con la Regione Siciliana. Gli scavi hanno consentito di ricostruire la posizione e l'organizzazione dell'agorà e dell'area residenziale ad est della piazza in un arco di tempo di circa 300 anni che va dal periodo arcaico fino all'assedio cartaginese, tra la fine del VII al 409 a.C.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

