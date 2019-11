Installazioni e giochi di luce, a Mazara il festival del jazz torna in officina

Il Blue Jazz Fest, in programma a Mazara dal 6 all'8 dicembre si svolgerà presso i locali dell'officina della concessionaria Essepiauto di Mazara, uno spazio che quotidianamente si presta ad attività industriale, ma che di sera si trasformerà in una sala da concerto che accoglierà il festival e che sarà valorizzata da installazioni e giochi di luce che daranno un taglio ancora più moderno all' evento.

La manifestazione, fortemente voluta dal sindaco Salvatore Quinci, nasce su richiesta dell'Amministrazione della città di Mazara del Vallo e da un'idea del Maestro Fabio Crescente, coadiuvato nella produzione esecutiva da Paolo Tedesco e dall'azienda Sound Power. Sette in totale gli artisti che si esibiranno durante la manifestazione.

