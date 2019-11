Marsala, il teatro Impero sarà messo a norma

Il Teatro Impero di Marsala sarà messo in sicurezza e tecnologicamente ammodernato. Le risorse per effettuare tali interventi sono state erogate dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana diretto dal governatore Nello Musumeci e concesse al Comune di Marsala a copertura di un progetto redatto dal settore Lavori Pubblici, guidato dall'assessore Salvatore Accardi, un finanziamento di 250 mila euro.

Il finanziamento regionale permetterà di mettere «a norma» il Teatro Impero e procedere ad una innovazione tecnologica di cui la struttura ha, oggi, estremamente bisogno.

«Continuiamo ad intercettare risorse per migliorare Marsala, valorizzarne il patrimonio e dare servizi migliori alla collettività - afferma il sindaco Alberto Di Girolamo -. In più, il finanziamento consentirà di adeguare la struttura al fine di svolgerci eventi con elevati tecnologia».

Nel progetto finanziato dalla Regione è infatti inclusa l'installazione di un impianto audio-video professionale e un sistema di proiezione digital-cinema (idoneo per il 3D) completo di uno schermo di 12 metri avvolgibile. Altri importanti interventi riguardano anche la collocazione di una “americana” (traliccio in alluminio per reggere luci e fari) esterna al palcoscenico, la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con faretti, proiettori a LED, la riparazione dell'impianto di climatizzazione (lavori questi ultimi finalizzati alla riduzione del consumo energetico). Infine la manutenzione, con la messa in sicurezza del controsoffitto della sala teatrale e il ripristino degli intonaci dei prospetti interessati al risanamento strutturale.

