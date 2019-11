Mazara, il liceo Ballatore premiato a Roma

Presso la sala Aldo Moro del Ministero della Pubblica Istruzione a Roma si è svolta la cerimonia di premiazione per i vincitori e per i venti finalisti del Concorso «Rileggiamo l'Articolo 3″». Il Liceo Adria Ballatore di Mazara, vincitore del Concorso«Rileggiamo l'Art.21′» nell'anno scolastico 2018/19, ha ricevuto l'ambito riconoscimento per essersi classificato fra le Scuole finaliste.

Hanno aperto l'evento giornalisti e costituzionalisti quali: Pietro Sciascia rappresentante del Ministero, Beppe Giulietti Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Roberto Natale, Elisa Marincola portavoce Art.21,Gianfranco Noferi Rai Scuola, Renato Parascandolo coordinatore del concorso.

Obiettivo del Concorso «Rileggiamo l'Art.3 » era quello di offrire agli studenti l'opportunità di riflettere su questo cruciale problema.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE