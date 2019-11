La fontana del Tritone torna al suo antico splendore a Trapani

Continuano gli interventi di sistemazione nella fontana del Tritone. Dopo la pulizia della vasca ed il ripristino del gettito dell'acqua, ieri si è conclusa la pulizia ordinaria delle otto fioriere che si trovano attorno alla fontana.

L'intervento è stato eseguito dai volontari dell'associazione «Erythros», in questi anni impegnata in diverse attività per la tutela del verde pubblico ed il decoro della città. Tra l'altro questo pomeriggio alle 17.30 nella chiesa di Sant'Agostino si terrà un incontro promosso dall'associazione aperto a tutta la cittadinanza.

«Era da un po' di tempo - ha spiegato Filippo Salerno presidente di Erythros - che osservavamo queste fioriere, che erano piene di ruggine. L'assessore La Porta ci ha chiesto una collaborazione per le piante da mettere in questi grandi vasi. Ma prima di procedere con la piantumazione abbiamo pensato di pulirle, togliendo la ruggine».

E adesso le fioriere sono pronte ad accogliere le piante che l'amministrazione comunale si appresta a posizionare per abbellire l'intera fontana del Tritone. «Si è trattato - ha sottolineato l'assessore Peppe La Porta - di una pulizia ordinaria, per cui abbiamo fatto la comunicazione alla Soprintendenza ai Beni culturali. Adesso darò indicazione per mettere le piante in modo da rendere ancora più decorosa la vasca dopo la sua pulizia ed il ripristino del gettito d'acqua».

