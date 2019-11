Finalista al torneo di Tale e quale, Castellammare del Golfo si mobilita per Lidia Schillaci

«Sosteniamo e facciamo sentire il calore di Castellammare del Golfo e di tutta la Sicilia alla nostra Lidia Schillaci che venerdì sarà tra le finaliste del torneo dei campioni di “Tale e quale show” su Rai1. Non avevamo dubbi sul fatto che Lidia avrebbe incantato pubblico e giurati con le sue indiscutibili qualità vocali ma anche per la sua grinta, personalità, umiltà e capacità di emozionarsi ed emozionare. Siamo orgogliosi della nostra concittadina che, vincitrice di due puntate del programma, è stata protagonista dell’importante vetrina nazionale. Siamo certi che le sia arrivato il nostro sostegno e ci stringiamo a lei in questa ultima puntata dello spettacolo televisivo, 7 augurandole grandi soddisfazioni». Il sindaco Nicola Rizzo, a nome dell’amministrazione comunale e della città di Castellammare, si congratula con Lidia Schillaci che, venerdì 8 novembre, sarà tra le protagoniste del torneo dei campioni di “Tale e quale show” programma del venerdì sera su Rai 1, condotto da Carlo Conti.

Il torneo dei campioni vede protagonisti i migliori sei artisti di questa nona edizione del programma tra i quali proprio la castellammarese Lidia Schillaci, ed i migliori sei del 2018.

Poiché la produzione ha deciso di non affidarsi al tele voto, l’8 novembre la giuria proclamerà il “Campione di Tale e quale Show 2019”.

«Lidia continua a regalarci emozioni - dice il sindaco Nicola Rizzo - ricordiamo la vittoria di venerdì scorso al “Torneo dei Campioni” nella puntata che ha conquistato 3,9 milioni di telespettatori, con i giurati incantati da Lidia per il suo strepitoso ed emozionante omaggio alla classe di Edith Piaf. Venerdì 8 novembre seguiremo Lidia con grande emozione, e siamo certi che il nostro sostegno e calore le giungeranno nel corso di questa ulteriore prova che supererà come sempre brillantemente. Le auguriamo –conclude il sindaco Nicola Rizzo-: tanti altri meritati traguardi».

