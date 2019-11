Trapani, un nuovo basolato per l'antico rione della Giudecca

Si punta alla valorizzazione del quartiere della Giudecca, uno dei più antichi di Trapani. In questa parte del nucleo originario del Casalicchio, sopravvissuto ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, ancora è presente l'antico impianto urbanistico risalente al periodo della dominazione araba.

Una zona del centro storico che da anni attende di essere recuperata. Ed un primo segnale potrebbe arrivare proprio con il rifacimento del basolato in alcune delle strade, a partire dalla via Giudecca . «Nelle variazioni di bilancio che andranno in Consiglio comunale la prossima settimana - ha fatto sapere l'assessore Dario Safina - su mia proposta sono stati inseriti 100 mila euro per la progettazione e l'avvio di un primo step di lavori in via Giudecca. Altri 100 mila euro sono stati previsti per diverse strade dell'antico quartiere del Casalicchio. L'idea è di recuperare e valorizzare tutta questa zona del centro storico».

Tra l'altro, la proposta di realizzare il basolato in quello che un tempo era l'antico quartiere ebraico della città, lo scorso settembre era stata avanzata in Consiglio comunale da Anna Garuccio con un emendamento al dup, il documento unico di programmazione, uno degli atti propedeutici al bilancio.

