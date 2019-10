"Realizza il monumento" per la provincia di Trapani, l'Artistico vince il concorso

È il Liceo artistico «Buonarroti» di Trapani, con la IV B, e con un'opera dal titolo «Parole al vento», la scuola vincitrice del concorso «Realizza il monumento» per la provincia di Trapani.

Il concorso riservato agli studenti delle scuole superiori siciliane, ha quale obiettivo quello di realizzare un monumento ai caduti, militari e civili nelle missioni internazionali di pace, in una o più piazze siciliane, proprio grazie ad uno dei lavori elaborati dagli studenti. Il secondo classificato è il Liceo «Adria Ballatore» di Mazara del Vallo con la III C, e secondo ex aequo si è classificato anche il Liceo «Rosina Salvo» con la III B. Il terzo classificato è stato il Liceo «Don G. Morello» di Mazara del Vallo con la III B.

Fuori concorso, sono stati esposti un analogo progetto elaborato dal 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, con un'opera realizzata dal capitano dei Bersaglieri Antonio Di Muro, e i lavori presentati il 2 giugno scorso dalla scuola media «Bassi Catalano» e dalla scuola elementare «L. Da Vinci», che raccontano il monumento ai caduti della città di Trapani. I progetti delle scuole vincitrici saranno esposte a Palermo, a Palazzo Sclafani, per contendersi a novembre il titolo regionale.

