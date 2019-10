Alcamo, 35 mila euro per gli eventi di Natale

E' stata stanziata una somma pari a 35 mila euro, dal Comune di Alcamo, per organizzare gli eventi in occasione delle prossime festività natalizie. Anche per quest'anno, il titolo del palinsesto è “Alcamo a Natale” e l'amministrazione comunale intende avvalersi di un soggetto senza scopo di lucro, al quale poter affidare l'organizzazione.

La giunta del sindaco Domenico Surdi ha appena approvato l'avviso pubblico per individuare tale soggetto con cui convenzionarsi.

“In occasione del Natale 2019 e dell'inizio del nuovo anno 2020 - spiega il sindaco - indendiamo attivare politiche volte a creare momenti di riflessione, intrattenimento e aggregazione attraverso la programmazione di manifestazioni, spettacoli e iniziative culturali, finalizzati anche ad incrementare l'attrattività turistica del territorio. Quindi, creare un ricco cartellone di eventi da svolgersi nei contenitori culturali della città, tra le vie del centro e nei diversi quartieri cittadini, che possa valorizzare le tradizioni natalizie locali, nonché incrementare momenti di socializzazione ed aggregazione per i cittadini e occasione per attrarre visitatori dei paesi viciniori e turisti”.

