Tra mostre, libri e spettacoli torna TrapaninPhoto

Organizzata dal Gruppo Scatto dell'Associazione I Colori della Vita di Trapani, dal 18 al 27 ottobre torna la manifestazione TrapaninPhoto, giunta alla nona edizione.

Il Festival, che va ad approfondire ogni anno un tema specifico attraverso un nucleo centrale di grandi mostre e un ricco programma di eventi, comprende incontri con gli autori, lectio magistralis, presentazione di libri, workshop e spettacoli. Gli eventi si svolgeranno presso il Complesso Monumentale San Domenico, Auditorium Sant'Agostino, Museo Regionale Agostino Pepoli, Museo Civico Torre di Ligny, Biblioteca Fardelliana e Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti. Il tema di quest'anno è legato alla musica nelle sue varie forme: il musicista, gli strumenti, la foto di scena, le immagini che hanno un suono o esprimono un ritmo.

Grazie all'impegno e alla passione dei soci che ogni anno offrono il proprio tempo e le proprie energie per far sì che questo grande evento culturale possa realizzarsi, il programma viene arricchito dall'evento TrapaninPhoto Gocce, un'offerta di mostre disseminata nel territorio e promossa in modo indipendente da gallerie, e soggetti privati. La serata inaugurale della manifestazione si svolgerà il 18 ottobre alle ore 20.30 all'auditorium Sant'Agostino in piazzetta Saturno.

