Marsala, "Una lettera d'amore" domenica a Villa Genna

Villa Genna è lo scenario scelto per manifestazione finale del concorso letterario «Ti scrivo una lettera d'amore» organizzato dall'associazione «Nel segno del Sale». L'evento è in programma per domenica 6 ottobre. Sulle note dell'orchestra del Liceo musicale «Fazio Allmayer» di Alcamo, a leggere le poesie d'amore in concorso saranno gli attori Angiola Baggi e Massimo Graffeo.

L'iniziativa, patrocinata da Comune e Regione, «si propone - spiega Paolo Pellegrino, presidente di Nel segno del Sale - di riscoprire questo modo ormai in disuso di esprimere un sentimento. Sono anni che non si scrivono lettere d'amore. La tecnologia in questo ultimo periodo ha soppiantato l'antico e più romantico modo di esprimere un sentimento. Il fascino dell'inchiostro su un foglio di carta bianco racchiude da millenni il valore assoluto di un pensiero».

