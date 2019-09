Tumminia e Russello, così gli studenti trapanesi ne scoprono i segreti

Tumminia, Russello, Perciasacchi, Senatore Cappelli: sono alcune della varietà di grani antichi di cui è possibile approfondire la conoscenza all'interno del «Grains Lab Room», lo spazio dedicato alla cultura del grano, realizzato ad opera degli studenti dell'Istituto tecnico economico di Salemi. E proprio nel plesso di via Leonardo da Vinci è stato nei giorni scorsi inaugurato questo nuovo laboratorio, come ideale appendice dell'Ecomuseo salemitano.

Così qui, in un'aula al secondo piano, è stata ricavata un'area espositiva destinata alla fruizione di ragazze e ragazzi, mirando allo sviluppo delle loro conoscenze riguardo quella che ha rappresentato per secoli la maggiore risorsa di tutta la Sicilia, ovvero la coltivazione del frumento; un settore non soltanto economico, ma pure con antiche connotazioni antropologiche, che negli ultimi anni è stato riscoperto a livello globale, e che perciò può rappresentare un importante sbocco per coloro i quali una volta diplomati saranno messi di fronte alla scelta se rimanere oppure andare a lavorare, o proseguire gli studi, lontano da casa.

«L'intenzione è di invitare le altre scuole, della provincia e non solo, a visitare il Grains Lab Room, organizzando allo stesso tempo dei tour turistici che facciano conoscere il nostro territorio, con gli studenti stessi nelle vesti di ciceroni», anticipa infatti Francesca Accardo, dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Francesco D'Aguirre - Dante Alighieri», a due anni dall'avvio del lavoro appena concluso nell'ambito del progetto Erasmus, svolto insieme a scuole di altri otto paesi del Mediterraneo, con scambi che hanno già permesso di visitare, ed ospitare, classi ad esempio francesi, spagnole, turche e portoghesi.

