A Trapani la presentazione di "...a casa nostra. Cronaca di Riace"

Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso presentano a Trapani "...a casa nostra. Cronaca di Riace". L'appuntamento è per il 18 settembre alle 22 a Villino Nasi. Entrambi sbarcati dalla nave Aquarius per il reportage a fumetti Salvezza, hanno camminato lungo il perimetro di un triangolo ideale, che unisce tre esempi di accoglienza: dal modello Riace, noto in tutto il mondo e ormai smantellato, a Gioiosa Ionica, uno dei casi virtuosi ancora funzionanti, passando per la baraccopoli di San Ferdinando, un buco nero dei diritti e dell’integrazione a due passi da Rosarno.

"...a casa nostra" è un nuovo esempio di graphic journalism sul campo, con i testi del giornalista e scrittore Marco Rizzo e i disegni di Lelio Bonaccorso (autore di "Peppino Impastato), che include un’intervista a Mimmo Lucano e le testimonianze di migranti e operatori, oltre a storie di successi e tragedie, di incubi burocratici e orrori quotidiani: una cronaca a fumetti dei destini di coloro che sbarcano nel nostro paese.

Marco Rizzo ha sceneggiato graphic novel su Peppino Impastato, Ilaria Alpi, Mauro Rostagno, Che Guevara, Jan Karski e Marco Pantani. Autore di saggi e inchieste, ha collaborato, tra gli altri, con “La Lettura”, “l’Unità” e “Wired” e ha scritto le fiabe di impegno civile La mafia spiegata ai bambini, L’immigrazione spiegata ai bambini e L’ecologia spiegata ai bambini. Da poco ha pubblicato il suo primo romanzo, Lo scirocco femmina. Feltrinelli Comics ha pubblicato Salvezza (2018; con Lelio Bonaccorso) e ... a casa nostra. Cronaca di Riace (2019; con Lelio Bonaccorso).

Lelio Bonaccorso ha disegnato Un giullare contro la mafia, Primo, Jan Karski, Que Viva el Che Guevara, La mafia spiegata ai bambini, L’immigrazione spiegata ai bambini, The Passenger. Per Feltrinelli Comics ha pubblicato Salvezza (2018) e ...a casa nostra. Cronaca di Riace (2019), sempre con Marco Rizzo. Bonaccorso è inoltre autore, con Fabio Brucini, di Sinai, reportage a fumetti realizzato tra le tribù tuareg dell’Egitto. Sempre come disegnatore, ha collaborato tra l’altro con Marvel, DC Comics, Glénat, Sergio Bonelli Editore e Disney.

© Riproduzione riservata