Scalate e tour alla scoperta delle Egadi, al via il "Running Cruise"

La carovana del Trail fa tappa nel week end alle Isole Egadi per un viaggio di tre giorni a dir poco suggestivo, l’Egadi Running Cruise. Un avventura, giunta alla sesta edizione, alla scoperta di Favignana, Levanzo e Marettimo, passeggiando o correndo, attraverso i sentieri più incontaminati di queste isole.

Oltre cento gli appassionati tra trail runners e semplici amanti della camminata in natura prenderanno il via. Forte la presenza straniera, specie da Svizzera e Belgio. Si comincia oggi da Favignana, con il Vertical Di Santa Caterina. Una cronoscalata individuale in notturna di 2,5 chilometri, con partenza dall’antica tonnara e arrivo in cima della montagna che domina la più grande delle Egadi.

Sabato all’alba trasferimento a Levanzo, per il Giro di Levanzo, un mini trail di 8 chilometri, che attraverserà l’Isola, tra paesaggi mozzafiato ed antichi sentieri incontaminati. Il viaggio si concluderà domenica 15 a Marettimo, su quella che secondo alcuni autorevoli studiosi sarebbe proprio la leggendaria Itaca di Ulisse, con la prova più attesa il Trail di Marettimo.

Una prova impegnativa di 17 chilometri con quasi mille metri di dislivello, su quella che si può considerare la punta estrema dell’Appennino per via della roccia dolomia bianca e grigia di cui è in prevalenza costituita. Qui i trail runners si avventureranno tra sentieri impervi e single track a strapiombo sul mare, attraversando anche luoghi di significativa importanza storia e archeologica come le “Case Romane” e la “Chiesetta Bizantina”.

In pieno spirito trail, anche i meno allenati avranno la possibilità di godere delle meraviglie paesaggistiche e naturalistiche di questo territorio, attraverso visite guidate ed i walk trail, le camminate non agonistiche.

Ad organizzare l’evento l’ASD Ecotrail Sicilia, società organizzatrice del Circuito in collaborazione con Ovunque Running, con il patrocinio del Comune di Favignana e dell’Assessorato Regionale Risorse agricole ed alimentari.

