Il regista Li Volsi gira un altro corto in provincia di Trapani

"Angela Grignano, la giovane ballerina ferita nell'esplosione a Rue de Trevise a Parigi, mi ha assicurato che, se non avrà impegni di altro tipo, parteciperà al casting per il mio prossimo corto". È raggiante il regista palermitano Michele Li Volsi che, dopo i successi ed i riconoscimenti ricevuti in ogni parte d'Italia per “Addio clochard” (vincitore, tra l'altro, del Premio Rai Cinema Chanel al Festival Tulipani di Seta Nera) si appresta a girare il suo secondo “corto” in provincia di Trapani.

Il primo ciak "La forza di Alice", infatti, è previsto già per il mese in corso. E da qui l'esigenza che dal casting indetto per domenica nella Sala Meeting del Venere di Erice Resort a Valderice (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17) vengano fuori quegli “attori” che il regista cerca.

