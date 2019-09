Al via “Castellammare culture fest”, il festival che promuove l’integrazione culturale

Inizia il prossimo 6 settembre, presso la villa Regina Margherita, la quinta edizione del “Castellammare culture fest”, il festival che promuove l’integrazione culturale.

Organizzato dall’associazione Trinart con il patrocinio del Comune, il festival prevede tre giorni di attività come mostre, presentazioni di libri, concerti, laboratori che spaziano dall’intreccio passando per l’uncinetto e la danza. Lo scopo del festival è quello di un “pacifico e prolifico incontro tra culture diverse diffondendo l’arte in ogni sua espressione”. Quest'anno il festival ospita il progetto umanitario Mediterranea.

Il programma prende il via il 6 settembre alle ore 18, con l’inaugurazione della mostra e video art "Transumanze Projet". Alle ore 19,30 la presentazione del libro “Come ape e fiore” a cura di Navarra Editore, alle ore 20 workshop gratuito "Intrecciamo e riconosciamo la palma nana" per adulti e bambini. Alle ore 21 Talk progetto "Transumanze Projet" e "Cosa sono le cupole geodetiche?". Alle ore 22,30 concerto di Chris Obehi presso il Picolit pub.

Il 7 settembre, sempre alla villa comunale Regina Margherita, alle ore 19 mostra e video art "Transumanze Projet", alle ore 20 talk e prova aperta de "Il Qi Gong", alle ore 20,30 Talk Medditeranee a cura di Fausto Melluso ed alle ore 22,30 Surprise concert presso il Picolit Pub.

Conclusione del Castellammare Culture fest giorno 8 settembre: alle ore 20 mostra e video art "Transumanze Projet", alle ore 19,30 la presentazione del libro “Le ricamatrici” a cura di Navarra Editore, alle ore 20,30 laboratorio "Ricamatrici per un ora" a cura di Antonia Catanese e, alle ore 21,30, laboratorio di danza chacarera argentina a cura di Sebastian Torres. Conclusione, alle ore 22.30, con il concerto dei "Pacha Kama" presso il Picolit Pub.

