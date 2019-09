"Castellammare fashion night": moda e bellezza in riva al mare

Una passerella in riva al mare all'insegna della sicilianità, con una madrina d'eccezione, Milena Miconi. La ex primadonna del Bagaglino, icona degli anni 90', questa sera sarà la testimonial al "Castellammare Fashion Night" in piazzale Stenditoio, a Cala Marina.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21, saranno presentate le collezioni moda ispirate alla Sicilia più autentica, ma anche più folk e più chic.

L'evento, organizzato dalla Rosi De Simone Eventi con l'associazione Sicilia In, oltre alla presenza della Miconi, avrà la conduzione di Cinzia Gizzi e lo spettacolo di intrattenimento sarà affidato al duo Calandra & Calandra, composto dai fratelli Maurizio e Giuseppe Calandra di Alcamo. Il clou della serata sarà la sfilata di abiti folkloristici e scenografici di Ciancianedda Sona Sona dell'associazione turistica trappetese.

La romana Milena Miconi è stata modella e attrice di fotoromanzi. Ha esordito in teatro con lo spettacolo «Atti Unici» di Neil Simon, diretto da Antonio Serrano e, nel 1997 è approdata sul grande schermo con «Finalmente soli» di Umberto Marino e poi con «Fuochi d'artificio» di Leonardo Pieraccioni. Ma la vera popolarità l'ha ottenuta sul palcoscenico del teatro Bagaglino di Roma con Pier Francesco Pingitore nel varietà condotto da Pippo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE