Partanna, sul palco della Notte bianca salgono Le Vibrazioni

Le Vibrazioni ospiti d'eccezione della seconda Notte bianca di Partanna per la kermesse “Artemusicultura” organizzata dal Comune. Il gruppo si esibirà, questa sera, alle 24 in piazza Falcone e Borsellino, a conclusione della serata che ancora una volta, dopo il record di presenze dell'evento con protagonista Giusy Ferreri lo scorso 20 agosto, prevederà degustazioni di prodotti tipici, la presenza di numerosi stand per la vendita dell'artigianato locale e la possibilità di visitare musei e luoghi d'arte come il Castello Grifeo, il Museo regionale della Preistoria del Basso Belice e tutti i beni monumentali.

Le Vibrazioni, guidate dal frontman il cantante e chitarrista Francesco Sarcina, accompagnato come sempre dal bassista Marco Castellani e dal batterista Alessandro Deidda, riproporranno nel corso del concerto ad ingresso libero molti dei loro brani più amati. Da “In una notte d'estate” a “Vieni da me” e ancora “Ovunque andrò”, “Dedicato a te”, “Pensami così”, fino a “Così sbagliato” e l'ultimo singolo “L'amore mi fa male”. Il gruppo pop rock milanese festeggerà quindi i suoi 20 anni di carriera regalando al pubblico presente un grande show che replicherà a partire da settembre nelle varie tappe del Tour europeo in partenza e che toccherà le principali capitali, da Londra a Parigi, passando per Berlino, Madrid, Dublino, Liverpool e Amsterdam.

“Un altro spettacolo da non perdere per l'estate partannese – afferma il sindaco Nicolò Catania – con il repertorio coinvolgente de Le Vibrazioni”. “Vi invitiamo a partecipare numerosi alla seconda Notte bianca di Artemusicultura – conclude il vicesindaco Angelo Bulgarello – per assistere a un evento all'insegna del sano divertimento”.

