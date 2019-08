Al via a Erice i festeggiamenti della Madonna di Custonaci

Al via ad Erice i festeggiamenti in onore della Madonna di Custonaci. Le celebrazioni si sono aperte con la rievocazione storica dei trasporti del quadro della Vergine. Un momento carico di emozioni, vissuto in maniera molto intensa dalla comunità muntisa.

Dall’ex Csi, dove un tempo c’era la chiesa di Santa Maria delle Grazie, poco sotto il centro abitato della vetta, è partita una suggestiva fiaccolata per accompagnare l’immagine di Maria Santissima lungo il viale alberato dell’ex mattatoio per arrivare fino al piazzale di porta Trapani e quindi alla Matrice.

Qui il quadro è stato posizionato davanti l’altare centrale del Real Duomo da dove, l’ultimo mercoledì di agosto, uscirà in processione per percorrere le strade acciottolate del borgo medievale accompagnata da centinaia di fedeli. Un corteo religioso davvero suggestivo e carico di devozione e tradizione.

