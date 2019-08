Chiusa da anni, riapre a Trapani la chiesa Santa Maria del Gesù

Riapre, dopo alcuni anni di chiusura, la Chiesa di Santa Maria del Gesù nel centro storico di Trapani, una delle chiesa più belle della città. Questa sera i fedeli si riuniranno in preghiera alle ore 21 per una veglia mariana mentre oggi la Chiesa sarà solennemente riaperta al culto con la celebrazione eucaristica alle 19. A presiederla il vescovo Pietro Maria Fragnelli (la chiesa sarà aperta a partire dalle ore 17).

La chiesa resterà eccezionalmente aperta fino alle 22 per permettere la visita ai fedeli che desiderano tornare ad ammirarla o fermarsi in preghiera. Domenica alle 21, per celebrare la riapertura al culto, si terrà anche un concerto aperto al pubblico.

Da domani inoltre tornerà ad essere celebrata nella Chiesa di Santa Maria del Gesù la messa vespertina prefestiva della comunità parrocchiale di San Pietro. Sarà ripetuta ogni sabato alle ore 18.30.

