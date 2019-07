Parco archeologico di Lilybeo, Caruso: "Occorre ripristinare la passerella"

La vetustà e la conseguente pericolosità delle passerelle in legno realizzate nel 2007 all'interno del Parco archeologico di Lilybeo non erano passate inosservate al neo direttore Enrico Caruso.

"Ho fatto un sopralluogo l'altro ieri (giovedì, ndr) - dichiara l'architetto Caruso - Ho scattato delle foto e sto preparando una relazione per il Dipartimento per chiedere un finanziamento per ripristinare la passerella. Nel frattempo, farò in modo di inibire al pubblico l'uso della passerella. Il Parco si è appena costituito e al momento non possiede bilancio né fondi per ripristinare la passerella".

E visti i tempi della burocrazia regionale (in questo caso, l'assessorato regionale ai Beni culturali), il rischio che la passerella rimanga inibita al pubblico per parecchio tempo è concreto. Di fatto, significherà rendere impossibile, o comunque molto problematica, la visita alla Villa Romana, che con i suoi mosaici è una delle principali attrazioni del Parco.

