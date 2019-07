Musica a Partanna, da Giusy Ferreri a Max Gazzè

Due mesi di concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni di piazza, che faranno di Partanna un centro di attrazione per migliaia di visitatori.

Tutto concentrato nel cartellone di "Artemusicultura", il programma di eventi estivo alla sua sedicesima edizione, con il via fissato proprio stasera. E come da tradizione anche quest'anno ci sarà spazio per alcuni nomi di sicuro richiamo della musica italiana: il 4 agosto sul palco del teatro di contrada Montagna ad andare in scena sarà Giordana Angi, fresca protagonista del talent show "Amici".

Giusy Ferreri canterà giorno 10 i successi che l'hanno resa famosa davanti al pubblico di piazza Falcone e Borsellino. Il 20 si esibirà Max Gazzè, portando la sua maestria ai fan che prenderanno posto nel teatro intitolato a Lucio Dalla. Le Vibrazioni saranno in piazza il 24. Per il 22 è fissato lo spettacolo dello showman Teo Mammuccari, dal titolo "Più bella cosa non c'è", al teatro provinciale. Mentre il 7 largo al "Sicilia cabaret live show".

Altro scenario delle esibizioni messe a punto dall'amministrazione comunale - tramite finanziamento della Regione Siciliana, con l'appoggio dell'assessorato al Turismo, e per la prima volta col supporto promozionale del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria - sarà il Castello Grifeo, dove si terrà "Chateau Jazz", aperto il primo agosto dal "Carmen Avellone Jazz Quintet".

