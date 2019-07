Al via a Partanna “Artemusicultura” , sul palco anche Giusy Ferreri e Max Gazzè

In arrivo a Partanna con due ricchi programma la 16esima edizione di “Artemusicultura” e la 13esima “Rassegna culturale Castello Grifeo” al via da domani e la cui conclusione è prevista per il 28 settembre.

“Due mesi di eventi e spettacoli per una kermesse, quella di 'Artemusicultura' - afferma il primo cittadino Nicolò Catania - che negli anni ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama culturale siciliano grazie all'impegno degli amministratori, dei consiglieri comunali in particolare di maggioranza, dei dirigenti dei vari settori (dell'ente locale e degli uffici comunali tutti. Artemusicultura rappresenta senza ombra di dubbio una opportunità di aggregazione sociale e culturale che nel tempo è anche diventata occasione di sviluppo economico del territorio, un riferimento per gli operatori turistici della provincia di Trapani e non solo che ci incoraggia sempre più a migliorare la proposta al fine di consolidare l'offerta turistica che il nostro territorio può vantare con le sue bellezze naturalistiche, architettoniche, monumentali e archeologiche".

Numerosi gli appuntamenti nel palinsesto: Giusy Ferreri (10 agosto), Max Gazzè (20 agosto), Le Vibrazioni (24 agosto) e Giordana Angi (4 agosto) direttamente dal talent show “Amici”. E ancora Teo Mammuccari (22 agosto) con il suo live “Più bella cosa non c'è”, il teatro di qualità e le commedie dialettali, festival enogastronomici come lo “Street food fest” che quest'anno si dividerà in due appuntamenti il 17 e 18 agosto, le classiche “Notti bianche” (10 e 24 agosto) e la rassegna “Chateau jazz” (l'1, il 9 e il 29 agosto) per gli amanti del genere e non solo, passando per le innumerevoli iniziative programmate grazie al contributo di artisti, delle associazioni e dei club attivi sul territorio o in collaborazione con le scuole locali.

Senza dimenticare infine il meglio della comicità isolana al “Sicilia cabaret live show” (7 agosto), spettacolo all'insegna della risata.

