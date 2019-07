A Trapani nel 2021 il più grande festival folk d'Europa

Più di cinquemila partecipanti, duecentocinquanta gruppi e dalle cinquantamila alle ottantamila presenze turistiche in città. Questi sono i numeri dell'Europeade, l'incontro annuale indipendente di persone coinvolte nella danza e nella musica folkloristica e provenienti da tutta Europa che nel 2021 verrà ospitato a Trapani. Una variopinta festa che unirà idealmente, ma non solo, i popoli europei in un tripudio di colori, danze, musiche e celebrazioni in costume.

«Vogliamo che Trapani sia l'inizio dell'Europa - ha affermato il sindaco Giacomo Tranchida-. Europeade è un esempio di integrazione che permette di far conoscere tradizioni e valori ad altre popolazioni. Abbiamo la possibilità di dimostrare che l'Europa riparte dal Mediterraneo. Mi auguro che il governo regionale e nazionale ci diano una mano per un evento che potrebbe portare decine di migliaia di persone».

Un evento che, grossomodo, potrebbe costare circa un milione e quattrocento mila euro. «Il Governo regionale è stato costantemente informato ed è felice. Penso che dal punto di vista economico qui serva l'aiuto di tutti», sottolinea il primo cittadino.

